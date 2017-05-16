ريال مدريد ومانشستر يونايتد يتصارعان على مبابي صاحب الأرقام المذهلة

مازن الريس

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برز اسم الفرنسي الواعد كيليان مبابي ذو الأصول الجزائرية بشكل ملفت في الأسابيع الفائتة مجبراً موناكو على الاستماع للعروض المغرية القادمة من ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنكليزيين، ولعل آخر التقارير الإعلامية أكبر دليل على طمع موناكو بتسويق صاحب الـ18 عاماً خاصة وأنها تشير لرفض عرض بقيمة 80 مليون يورو دون تحديد اسم الفريق الذي طلبه.

ونال مبابي جائزة أفضل لاعب واعد في الدوري الفرنسي أمس الإثنين، بعد تأثيره المباشر في حصد موناكو للقب (منطقياً) بانتظار تأكيده رسمياً الأربعاء عند مواجهة سانت إيتيان.

وأسهمت كلّ من إحصاءات مبابي وإشادة المدربين الكبار بقدراته إضافة لسياسة موناكو في أسواق الانتقالات، بجعله أحد أهم فرائس ريال مدريد ومانشستر يونايتد وغيرهما من الأندية الكبرى.

ريال مدريد يراقب أرقامه

ولعب مبابي 1321 دقيقة فقط في الدوري الفرنسي مسجلاً خلالها 14 هدفاً وصانعاً ثمانية بمعدل إسهامه بهدف مباشر كل ساعة تقريباً، وفيما يرتبط بالأرقام الأخرى الغير ملاحظة عادة، فإنّ مبابي يثبت بأنه لاعب خارق بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وتشبيهه بهنري الجديد من قبل فينغر وغيره ليس بالأمر المبالغ به.

وبلغت نسبة تمريرات مبابي الناجحة في الثلث الأخير من الملعب 70.35 بالمئة، ودقة تسديداته 78.05%، إضافة لفاعليتها الكبيرة ( 14 هدفاً من أصل 32 تسديدة أصابت المرمى).

مبابي المطلوب في ريال مدريد يقوم بمراوغة ناجحة أو خلق فرصة أو تسديدة باتجاه المرمى كل ربع ساعة تقريباً في الدوري

مانشستر يونايتد بحاجته

يحتاج ريال مدريد ومانشستر يونايتد للاعب بإمكانيات مبابي لأسباب عديدة، وبدءاً بالنادي الإسباني ريال مدريد، فإنّه يبحث جدياً عن خليفة لرونالدو الذي يبدو وأنّه سيتحول لمهاجم صريح تدريجياً، كما أنّ حلمه بضم البلجيكي هازارد من تشيلسي يبدو صعب المنال.

أما مانشستر يونايتد فهو يعلق آماله على جلب نجم جديد قادر على خدمة مرتدات مورينيو بقيمة مبابي، حيث إنّ الفرنسي الآخر مارسيال لم يتمكن من التكيّف مع أسلوب لعب الرجل البرتغالي، وحلم لقب الدوري الإنكليزي يفرض وجود لاعب بمواصفات مبابي في صفوف مانشستر.

مرتبط بصفقة خاميس

مبابي يبدو قريباً جداً من ريال مدريد، والصراع بين فريق العاصمة والشياطين الحمر يميل لصالح إدارة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، خاصة إذا تمّت صفقة بيع الكولومبي خاميس إلى مانشستر والذي سيكلف إدارة الفريق الإنكليزي قرابة 75 مليون يورو.