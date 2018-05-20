توخيل: لم أتوقع تكليفي لكن القرار كان سهلاً

قدّم رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، مدرب الفريق الجديد توماس توخيل، مؤكداً أن عدداً من الأندية رغبت في خدماته، ومشيراً إلى أن النادي سيحاول مع توخيل كتابة قصة كبيرة.

بدوره أشار توخيل أنه سيحرص منذ اليوم الأول على التفاصيل الصغيرة، "لدى النادي أهداف عالية، وأنا أهدافي عالية أيضاَ، لكن من المبكر أن نتحدث عن الأشياء الكبيرة سنعمل على التفاصيل الصغيرة، ونبني منذ البداية بشكل قوي لكي يكون الأساس صلباً".

ورداً على سؤال فيما لو كان يتوقع تكليفه بتدريب باريس سان جيرمان أجاب: "لم أتوقع تكليفي، لكن عندما أقمنا الاجتماع الأول، كان هناك ثقة وتواصل، وأعطوني الإحساس أنهم يريدونني أن أكون معهم وأنهم يعرفونني، لقد كان القرار سهلاً وبسيطاً وأنا فخور وسعيد بذلك".

وتابع توخيل: "يجب أن نعمل على روح الفريق شيئاً فشيئاً، لكي نرى كل شيء يتقدم في عملنا وتدريباتنا وسفرنا. سوف نلعب بالتأكيد بأسلوب هجومي".

وجواباً على سؤال منتظر من أحد الصحفيين حول إمكانية فوز باريس بلقب دوري أبطال أوروبا قال: "الوقب مبكر جداً مرة أخرى، لا يمكن أن نتحدث اليوم عن ذلك، نحن في مستوى أكبر الأندية في أوروبا، وطموحاتنا كبيرة، لكن لو سألتني في فترة الربيع عن دوري أبطال أوروبا سأجيب عن هذا السؤال".

وبدا المدرب الألماني الشاب متواضعاً وواثقاً في الوقت عينه خصوصاً حين تطرق أحد الصحفيين لسؤال حول محدودية سيرته الذاتية: "بالتأكيد فزت بلقب واحد كما هو معروف، لكن النادي لم يكن يبحث عن مدرب له سجل بل عن مدرب له أسلوب وفلسفة لكي يكون قائداً للاعبين".

وتنوّعت أجوبة توخيل بين الفرنسية في البداية والألمانية في بعض الأسئلة والإنكليزية في البعض الآخر وتميز حديثه بالهدوء والثقة والديبلوماسية والوقار.

وركز توخيل على كلمات عديدة مثل الهيكلة، وروح الفريق والتفاصيل، على حساب كلمات أخرى مثل التحدي وإطلاق الوعود.

إشاعات التعاقد مع بوفون

وحول إشاعات التعاقد مع حارس يوفنتوس جانلويجي بوفون، أشار إلى أنه لا يعرفه شخصياً إنّما يقدره جداً كلاعب مضيفاً إلى أن لدى النادي حالياً حارسين مميزين.

لا أخشى غرفة تبديل الملابس

وحول ما إذا كان يتوقع صعوبات في غرفة تبديل الملابس قال: "اللاعبون النجوم يعرفون تماماً ما يُطلب منهم لقد فازوا بألقاب كثيرة ومتنوعة، طبعاً هذا الصيف سيكون التحضير صعباً بسبب كأس العالم، لكن لاعبي الفريق لديهم الشخصية القوية لكي يقدموا أفضل ما لديهم، لا أخشى أبداً غرفة تبديل والنجوم والأسماء، وأكرر إن النجوم يعملون أكثر من غيرهم لذلك يسهل التعامل معهم".

المقابلة مع نيمار



وفيما يتعلق بالنجم البرازيلي نيمار قال: "يوم الأحد الماضي قابلته وكانت مقابلة جيدة وإيجابية لقد قابلت شخصاً سعيداً، تحدثنا عن كرة القدم بطبيعة الحال، إنه بكل بساطة فنان لا يحتاج لمعاملة خاصة مختلفة، نريد أن نبني هيكلة من حول هؤلاء النجوم لكي يكون لدينا لاعب مفتاح للفوز في مبارياتنا، سنبني حوله لكي يعبّر عن مهاراته".

وسُئل توخيل بشكل شخصي فيما لو كان ليّنا بعض الشيء وأن هذا اللين سيشكل مشكلة له مع اللاعبين: "طريقة عملي واضحة، أنا لا أتصنع، أريد أن أساعد الفريق لكي يفوز، إذا ما احتجت لتغيير بعض الأمور سأفعل بكل تأكيد. أظن أن الأمر أقل تعقيداً مما يبدو، واللاعبون أذكياء بما فيه الكفاية.



وفي إجابة حول الميركاتو ما يحتاج الفريق أكد توخيل أن باب الانتقالات لو أغلق اليوم سيكون سعيداً لأنه يثق باللاعبين الموجودين.

وبدا أن أحد الصحفيين يعرف إعجاب مدرب دورتموند سابقاً بالإسباني بيب غوارديولا فغمز له بذلك فكان جواب توخيل صريحاً وحازماً بالقول: "بالتأكيد لا أنكر أني أحبه وأتعلم منهم وأتواصل معه باستمرار ولكن باريس سان جيرمان سيكون لديه فلسفة خاصة ولن يلعب مثل أحد".