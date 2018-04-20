وهو الفوز السادس على التوالي لليون الذي لم يذق طعم الهزيمة لتسع مراحل متتالية، رافعا رصيده الى 69 نقطة في المركز الثالث الأخير المؤهل الى دوري الأبطال بفارق نقطة عن موناكو الثاني وثلاث عن مرسيليا الرابع اللذين يلعبان السبت مع غانغان وليل تواليا.

وتناوب خمسة لاعبين على تسجيل أهداف ليون هم الهولندي ممفيس ديباي الذي رفع رصيده الى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم و18 في جميع المسابقات (4)، وفالنتان روزيه (50 خطأ في مرمى فريقه) ونبيل فقير (53) والبوركيني برتران تراوري (77) والعاجي ماكسويل كورنيه (82)، فيما سجل التونسي نعيم سليتي (26 و55) هدفي ديجون.

وعلى "ستاد لا بوجوار"، فرط نانت بفرصة ازاحة ضيفه رين عن المركز الخامس المؤهل الى الدور التمهيدي الثاني لمسابقة "يوروبا ليغ"، وذلك بتعادله معه 1-1.

وبعد أن حسمت المقاعد الأوروبية الأربعة الأولى، لصالح باريس سان جرمان المتوج بطلا والوحيد الذي أكد مشاركته في دوري الأبطال، وموناكو وليون ومرسيليا، ومع احراز سان جرمان لقب كأس الرابطة الذي يؤهل عادة الى "يوروبا ليغ"، تتزاحم ثمانية فرق على وراثة المقعد الخامس المؤهل الى الدور التمهيدي الثاني.

وبدا نانت في طريقه لازاحة رين والصعود الى المركز الخامس موقتا بعد تقدمه عليه منذ الدقيقة 42 بهدف ادريان توماس وحتى الدقيقة 81 حين أدرك جيمس ليا سيليكي التعادل، مستفيدا من النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض منذ الدقيقة 47 بعد طرد الأرجنتيني ايميليانو سالا.

وبقي رين الذي حقق ثلاثة تعادلات ولقي هزيمة في المراحل الأربع الأخيرة، خامسا برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة عن نيس ونقطتين عن مونبلييه ونانت وسانت اتيان، فيما يتخلف بوردو بفارق 5 نقاط عن المركز الخامس.

وسيتنازل رين بطبيعة الحال عن المركز الخامس في حال انتهاء مباراة السبت بين نيس ومونبلييه بفوز أحدهما، أو في حال فوز سانت اتيان على تروا.

يذكر أن بطل مسابقة كأس فرنسا يتأهل ايضا الى "يوروبا ليغ" وقد وصل سان جرمان الى النهائي بصحبة ممثل الدرجة الثالثة ليزيربيه، وفي حال توج النادي الباريسي للموسم الرابع على التوالي، فسيرث هذا المقعد صاحب المركز السادس في الدوري.