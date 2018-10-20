

لم يجد باريس سان جيرمان صعوبة تذكر أمام ضيفه أميان وتغلب عليه 5-0 اليوم السبت في الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ونجح باريس سان جيرمان في توجيه رسالة أخرى شديدة اللهجة لمنافسيه حتى في ظل غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا أغلى لاعب في العالم.

وافتتح البرازيلي الآخر ماركينيوس التسجيل مبكراً مستفيداً من كرة الأرجنتيني آنخيل دي ماريا (12).

وصنع دي ماريا هدفاً ثانياً وهذه المرة لرابيو (42) قبل أن يأتي الدور في التسجيل على الألماني دراكسلر (80).

ورفض مبابي الخروج من المباراة دون وضع بصمته فسجل الهدف الرابع لفريقه (82) ومن ثم جاء الدور على ديابي صاحب الهدف الخامس (87).

ووجه فريق العاصمة إنذاراً لنابولي الإيطالي الذي سيستضيفه الأربعاء المقبل على الملعب ذاته في الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وبات باريس سان جيرمان على بعد فوز واحد لمعادلة أفضل انطلاقة لفريق في البطولات الخمس الكبرى والمسجلة باسم توتنهام الانكليزي موسم 1960/1961 بحسب شركة "أوبتا" للاحصائيات.



وقال مدرب باريس سان جيرمان الألماني توماس توخيل: "أنا سعيد بهذا الفوز الكبير، لم يقدم اللاعبون أداءاً مذهلا ولكنهم تحلوا بالجدية واحترام الخصم".

ورفع باريس سان جيرمان حامل اللقب رصيده من النقاط إلى 30 نقطة بفارق 8 نقاط أمام ليل الذي واصل مطاردته بفوزه الثمين على مضيفه ديجون 2-1.



وافتتح ليل التسجيل بفضل ركلة جزاء انبرى لها الإيفواري نيكولا بيبي بنجاح (21)، وأضاف البرازيلي لويز أراوجو الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يقلص الجزائري مهدي عبيد الفارق في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.



واستهل النجم السابق تييري هنري مهمته التدريبية بخسارة فريقه موناكو أمام مضيفه ستراسبورغ 1-2.



وحظي هنري بتصفيقات من جماهير ستراسبورغ، بيد أن بدايته لم تكن جيدة حيث اهتزت شباك فريقه منذ الدقيقة 17 عبر أدريان توماسون إثر تمريرة عرضية رائعة من كيني لالا مستغلاً خطأ فادحاً للحارس السنغالي سيدو سي الذي لعب أساسياً في ظلّ غياب الدوليين الكرواتي دانيال سوباسيتش والسويسري دييغو بيناليو بسبب الإصابة.



وزادت محن موناكو وهنري باضطرار الأخير إلى استبدال قائده الدولي الكولومبي راداميل فالكاو في الدقيقة 36 إثر تعرضه لإصابة في فخذه الأيسر، تلتها ضربة موجعة أخرى بطرد المهاجم البديل صامويل غراندسير بعد دقيقة و51 ثانية من دخوله مكان المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش (66).



وضغط موناكو بقوة بحثاً عن التعادل فاستغل أصحاب الأرض المساحات والنقص العددي وأضافوا الهدف الثاني عبر الجنوب أفريقي ليبو موثيبا من انفراد (84).



وحصل موناكو على ركلة جزاء في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع سجل منها الدولي البلجيكي يوري تيلمانس الهدف الوحيد للضيوف.



وكان فريق الإمارة يمني النفس بتحقيق انطلاقة جيدة بإشراف لاعبه السابق هنري الذي عينه السبت الماضي خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.



وأكرم نانت وفادة ضيفه تولوز عندما سحقه برباعية نظيفة بينها هاتريك لايميليانو سالا في الدقائق 25 و71 و77.



وسجل البرازيلي غابريال بوشيليا الهدف الثاني في الدقيقة 38.



وصعد نانت الذي حقق الفوز الأول في ثاني مباراة بقيادة مدربه البوسني وحيد خليلودزيتش، إلى المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط متخلصاً من المركز التاسع عشر قبل الأخير الذي بات يحتله موناكو بفارق الأهداف أمام غانغان المتعادل سلباً مع مضيفه كاين.



وتعادل أيضاً ريمس مع ضيفه أنجيه بهدف للأرجنتيني بابلو شافاريا (73) مقابل هدف للإيفواري إسماعيل تراوريه (36).