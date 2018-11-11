حقق باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب فوزه الثالث عشر تواليا وبسهولة على مضيفه موناكو 4-صفر في ملعب لويس الثاني، الأحد في ختام المرحلة الثالثة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وشهدت المباراة الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم للبت بهدفين من أربعة هزت الشباك (ألغى الحكم هدفين في المقابل)، الى تألق المهاجم الأوروغوياني أدينسون كافاني الذي حقق الثلاثية "هاتريك".

وابتعد سان جيرمان بفارق 13 نقطة عن مطارده ليل الوصيف الذي كان سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ستراسبورغ في افتتاح المرحلة الجمعة.

وبكر كافاني في افتتاح التسجيل لفريق العاصمة في الدقيقة الرابعة متابعا كرة تلقاها من البرازيلي نيمار في داخل شباك الحارس السويسري دييغو بيناغليو.

وبداية لم يحتسب الحكم رودي بوكيه الهدف، الا انه عاد عن قراره بعد الأخذ بإشارة من غرفة تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم، التي اشارت له ان كافاني لم يكن متسللا.

ولجأ الحكم بوكيه مرة ثانية الى تقنية المساعدة بالفيديو للبت بهدف ثان سجله كافاني في الدقيقة 11، ثم احتسبه كاسرا قرار الحكم المساعد الذي اعتبر ان في الأمر تسللا على صاحب التمريرة الحاسمة موسى ديابي، الذي تلقى الكرة من نيمار.

وأهدر المهاجم الإسباني جوردي مبولا الذي شارك في الدقيقة 21 بدلا من البلجيكي ناصر الشاذلي فرصة طيبة لموناكو لتقليص الفارق اذ سدد من مسافة قريبة فوق العارضة (26).

وأنقذ الحارس بيناغليو مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة كليان مبابي المنفرد (35). ثم حول من تحت العارضة كرة سددها كريستوفر نكونكو الى ركنية (38). وبعدها بدقيقة أخرج كرة سددها ديابي الى ركنية قبل ان تخترق المقص الأيمن لمرماه.

وسدد مبولا من داخل المنطقة بين يدي الحارس أريولا اثر هجمة مرتدة (43).

و ختم دراكسلر الشوط الأول بكرة أرضية الى يسار الحارس بيناغليو إثر خذ وهات مع نيمار (45+3)، الا ان الحكم بوكيه لم يحتسب الهدف بعد الأخذ بإشارة من غرفة تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر") التي أظهرت وجود تسلل على دراكسلر.

وحقق كافاني الثلاثية "هاتريك" بتسجيله الهدف الثالث (53) بكرة حولها الى داخل المرمى اثر تمريرة متقنة من ديابي من اليسار.

ورفع نيمار النتيجة الى 4-صفر من علامة الجزاء اثر تنفيذه بنجاح الكرة أرضية الى يسار بيناغليو بعد عرقلة مبابي من المدافع جبريل سيديبيه (64).

وألغى الحكم بوكيه هدفا سجله مبابي (78) بدعوى التسلل بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو.

