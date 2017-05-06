باريس سان جيرمان يكتسح حصون باستيا بخماسية

ودخل فريق المدرب الإسباني أوناي ايمري اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن موناكو المتصدر الذي يلعب لاحقاً مع نانسي وفي جعبته أيضًا مباراة مؤجلة، وذلك بعد خسارته في المرحلة السابقة أمام نيس الثالث 1-3.

لكن النادي الباريسي الذي يختتم موسمه ضد سانت إتيان خارج قواعده ثم كان في ملعبه "بارك دي برانس"، أبقى على حظوظه بإحراز اللقب للمرة الخامسة على التوالي بتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم على باستيا، بعد أن تغلب عليه 1-صفر في ذهاب الدوري ثم اكتسحه 7-صفر في الدور الـ64 من مسابقة الكأس في طريقه الى إحراز اللقب على حساب موناكو بالذات (5-صفر).



وأصبح فريق إيمري على المسافة ذاتها من موناكو الذي يتمتع بأفضلية الأهداف، ويأمل بالتالي أن يسديه نانسي خدمة بفوزه لاحقاً على نادي الإمارة إلا أن ذلك مستبعد لأن صاحب الأرض يقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وبعد سلسلة من الفرص لنادي العاصمة، نجح لوكاس بالذات في افتتاح التسجيل عندما وصلته الكرة من الجهة اليسرى بتمريرة من بلاز ماتويدي فتابعها عند القائم البعيد دون أي مضايقة من الدفاع (32).

ولم يحظ باستيا بالكثير من الوقت لكي يلتقط أنفاسه إذ اهتزت شباكه مجدداً بعد ثوانٍ معدودة بهدف عندما قرر فيراتي اختبار حظه بتسديدة من خارج المنطقة فباغت الحارس وسجل الهدف الثاني لفريقه (35).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني حتى الدقيقة 76 عندما وجد الأوروغوياني إدينسون كافاني طريقه إلى الشباك.

وحصل كافاني على فرصة إضافة هدف ثانٍ لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 80، إلا أنه وبعد هدف رابع من البرازيلي ماركينيوس (82)، عوض الهداف الأوروغوياني ركلة الجزاء بهدف ثان في الدقيقة 89 رافعًا رصيده إلى 33 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي الدوري والـ47 في جميع المسابقات.