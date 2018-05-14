باريس سان جيرمان يعلن تعيين توماس توخيل مدرباً للفريق

وأعرب سان جيرمان المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، في بيان عن "سعادته بإعلان تعيين توماس توخيل في منصب مدرب الفريق"، مشيراً إلى أن الألماني "وقع عقداً لعامين" مع النادي الذي أحرز هذا الموسم لقب الدوري المحلي للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة، وأضاف إليه لقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا.

وأوضح النادي الفرنسي أن توخيل البالغ 44 عاماً، سيبدأ مهامه "في مطلع تموز/يوليو"، مع بدء الفريق تمارينه الأولية تحضيراً للموسم المقبل.

ونقل بيان النادي عن توخيل قوله "بكثير من الفرح والفخر والطموح، أنضم إلى ناد كبير في كرة القدم العالمية هو باريس سان جيرمان"، مضيفاً "أتطلع قدماً للعمل مع اللاعبين الكبار الذين يعدون من الأفضل" عالمياً.

أضاف "بالتعاون مع جهازي الفني، سنقوم بكل ما يمكن لمساعدة الفريق للوصول إلى أعلى مستوى عالمي. ثمة إمكانية استثنائية في باريس، وهو التحدي الأكثر إثارة الذي أواجهه، أنتظر بفارغ الصبر أيضاً استكشاف ملعب "بارك دي برانس" التابع لنادي العاصمة.

واعتبر رئيس النادي ناصر الخليفي أن توخيل هو من "المدربين الأوروبيين الأكثر تنافسية على المستوى العالي في الأعوام الأخيرة"، وإن "شخصيته الطموحة، وميله المؤكد تجاه اللعب المرتكز على الدفع قدماً وقوة شخصيته، يتلاقون مع الأسلوب الذي لطالما رغبنا بمنحه لباريس سان جيرمان".

وأكد سان جيرمان بهذا الاعلان، التقارير الصحافية التي انتشرت على نطاق واسع، والتي أشارت إلى أن المدرب الذي قاد دورتموند إلى لقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي، سيخلف إيمري في سان جيرمان الموسم المقبل.

وكان بوروسيا دورتموند قد تخلى عن خدمات توخيل في نهاية الموسم الماضي، على رغم قيادته الفريق لإلى إحراز كأس لألمانيا. وأتى الافتراق بعد تباين بينه وبين الرئيس التنفيذي للنادي هانس-يواكيم فاتسكه.