باريس سان جيرمان يشدد الخناق على موناكو

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 71 نقطة مقابل 74 لموناكو الذي حقق فوزًا صعبًا على مضيفه أنجيه 1-صفر السبت ولكل منهما مباراة مؤجلة، واستعاد المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام نيس الفائز على ليل 2-1 الجمعة في الافتتاح.



على ملعب بارك دو برانس، واجه باريس سان جيرمان مقاومة شديدة من جانب غانغان العاشر في الشوط الأول الذي انتهى سلبياً.

وفي الثاني، مهد الأرجنتيني أنخل دي ماريا الطريق لزملائه بالهدف الأول إثر تمريرة من الأوروغوياني إدينسون كافاني (55).

وأضاف كافاني الثاني بعد خمس دقائق مستفيداً من تمريرة أدريان رابيو (50)، وعزز اللاعب نفسه بالهدف الثاني الشخصي والثالث لفريق العاصمة بعد أن رد له دي ماريا الدين بتمريرة رائعة (70).

ورفع كافاني رصيده إلى 29 هدفاً مبتعداً في صدارة الهدافين بفارق 5 أهداف على مهاجم ليون ألكسندر لاكازيت.

وفي الوقت بدل الضائع، اختتم بلاز ماتويدي المهرجان بالهدف الرابع بعد عرضية من البرازيلي لوكاس مورا تابعها ببيساره من مسافة قريبة في أسفل الزاوية اليسرى (90+2).