افتتح باريس سان جيرمان مباراته الأولى الأحد في الدوري الفرنسي بفوز سهل على ضيفه كان 3-0.

وتناوب على ثلاثية باريس سان جيرمان الذي غاب عنه العديد من نجومه مثل مبابي والأوروغوياني كافاني والبلجيكي مونييه، كلّ من البرازيلي نيمار (10) ورابيو (35) والأميركي وياه (89).

أبرز احداث مباراة باريس سان جيرمان وكان

(89) وياه يسجل هدف باريس سان جيرمان الثالث مستفيداً من خطا سامبا.

(84) سامبا يتدخل مع القائم لحرمان الأميركي وياه من تسجيل هدف قتل المباراة لصالح باريس سان جيرمان.

(81) محاولة نيمار من ركلة حرة مباشرة تعلو المرمى.

(80) باريس سان جيرمان يقود المباراة كما يريد والنتيجة لا زالت على حالها 2-0.

70' Double changement pour le @PSG_inside



Entrée de Julian Draxler et Moussa Diaby 🔛

Angel Di Maria et @Lass_Officiel cèdent leur place#PSGSMC ⚽



🔴🔵 #AllezParis — Paris Saint-Germain 🎂 (@PSG_inside) August 12, 2018

(70) باريس سان جيرمان يخرج دي ماريا وديارا.

(61) سامبا يحرم دي ماريا من فرصة إضافة الثالث.

(54) البلجيكي بيترس يرسل كرة موزونة تصطدم بقائم بوفون الأيمن.

(50) كان يلعب بشكل أفضل في أول 5 دقائق من الشوط الثاني.

رئيس باريس سان جيرمان السيد نصار الخليفي يكرّم لاعبه الأرجنتيني السابق خافيير باستوري

(42) بوفون يظهر مجدداً ويتصدى لتسديدة دجيكو الذي هرب من الرقابة.

(35) مرتدة مثالية من باريس سان جيرمان ودي ماريا السريع يهدي الكرة إلى رابيو الذي وضع الكرة في الشباك بسهولة.

(30) باريس سان جيرمان الطرف الافضل خلال الدقائق الماضية وكان المنظم يعتمد الهجمات المرتدة.

(19) الإيطالي بوفون يبقي باريس سان جيرمان متقدماً بتصديه لتسديدة تشوكونته المباغتة.

(16) بيرنيده يحاول إضافة الهدف الثاني لصالح باريس سان جيرمان من تسديدة من خارج المنطقة وسامبا في المكان المناسب.

(10) نيمار يضع باريس سان جيرمان في المقدمة بعد خطأ من سامبا حارس كان.

البرازيلي نيمار يحاول مع الدقيقة الثانية لكن كرته العرضية بين يدي الحارس.

تشكيلة باريس سان جيرمان الرسمية