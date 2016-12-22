الـ"كابيتانو" سيلفا باق في باريس حتى 2020

وأوضح النادي الباريسي في بيان "يسر باريس سان جيرمان أن يعلن تمديد عقد قائده تياغو سيلفا عامين إضافيين. المدافع البرازيلي بات الآن مرتبطاً مع النادي حتى 30 حزيران/يونيو 2020".

وحقق سيلفا (32 عاماً) نجاحات كبيرة وكثيرة مع سان جيرمان منذ انتقاله إليه عام 2012 من ميلان الإيطالي.

وقال بعد توقيع العقد الجديد: "سعادتي لا توصف بتمديد العقد. هنا وجدت أروع ناد أطمح إليه، وأنا فخور بأن أكون قائد الفريق الذي حقق كل شيء في فرنسا خصوصاً في الموسمين الأخرين وحظي باحترام كبير في أوروبا من خلال نتائجه في مسابقة دوري أبطال أوروبا".

وختم قائد منتخب البرازيل السابق: "لا تزال لدينا أحلام كبيرة علينا تحقيقها. وأنا واثق من أننا سنتمكن من ذلك وسنستمر في إسعاد أنصارنا".