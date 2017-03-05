الدوري الفرنسي: موناكو يسحق نانت ويعزز صدارته

ورفع فريق الامارة رصيده الى 65 نقطة، بفارق 3 نقاط عن سان جرمان ونيس اللذين فازا على نانسي وديجون على التوالي 1-صفر السبت.

وهذه المرة الحادية عشرة منذ بداية الموسم يسجل موناكو 4 اهداف او أكثر في مباراة واحدة، فرفع رصيده الى 82 هدفا في 28 مباراة بمعدل 2.92 هدفين في المباراة الواحدة.

على ملعب "لويس الثاني" وامام 8500 متفرج، تناوب على تسجيل رباعية فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مهاجمه اليافع كيليان مبابي البالغ 18 عاما (4 و45) وفالير جيرمان (44) والبرازيلي فابينيو (59 من ركلة جزاء). ورفع مبابي رصيده الى 9 اهداف هذا الموسم.

وغاب عن موناكو هدافه الكولومبي راداميل فالكاو بسبب ارهاق عضلي.

وينافس موناكو على 4 جبهات هذا الموسم: الدوري حيث يتصدر في سعيه الى اللقب الاول منذ عام 2000، وكأس الرابطة التي بلغ مباراتها النهائية وسيلاقي باريس سان جرمان حامل اللقب في الاول من نيسان/ابريل المقبل، ودوري ابطال اوروبا حيث يلاقي ضيفه مانشستر سيتي الانكليزي في 15 اذار/مارس المقبل في اياب ثمن النهائي (3-5 ذهابا في مانشستر).