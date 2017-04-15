الدوري الفرنسي: موناكو يحصن صدارته بفوز صعب

ورفع موناكو رصيده الى 77 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن باريس سان جرمان حامل اللقب في المواسم الاربعة الماضية، وأربع نقاط عن نيس، رابع الموسم الماضي والذي لعب مباراة أكثر.

على ملعب "لويس الثاني" وأمام 8500 متفرج، افتتح سيدريك فارو التسجيل للضيوف (42).

وفي الشوط الثاني، انتظر موناكو حتى الدقيقة 69 ليعادل عبر المغربي نبيل درار بعد ضربة حرة ارتدت من العارضة للكولومبي راداميل فالكاو، ثم يقتنص هدف الفوز عن طريق لفالكاو ومن ضربة حرة ايضا (81).

وخاض موناكو المباراة بعد فوزه على ارض بوروسيا دورتموند الالماني 3-2 في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.