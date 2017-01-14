الدوري الفرنسي: دراكسلر يهدي سان جيرمان نقاط الفوز

ورفع باريس سان جيرمان، بطل المواسم الأربعة الأخيرة، رصيده إلى 42 نقطة بالتساوي مع موناكو الثاني الذي يحل على مرسيليا السادس الأحد في ختام المرحلة، وبفارق نقطتين عن نيس المتصدر الذي يستقبل ميتز الأحد أيضاً.

وكان دراكسلر (23 عاماً)، بطل العالم 2014، انتقل من فولفسبورغ الألماني إلى سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء هدف دراكسلر بعد لعبة جماعية جميلة أنهاها بتسديدة أرضية محكمة في الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى بنوا كوستيل حارس رين (39).

وشكل دراكسلر ثنائياً لافتاً مع لاعب الوسط الايطالي الدولي ماركو فيراتي.

وكان دراكسلر سجل مع سان جيرمان هدفه الأول الأسبوع الماضي في مسابقة الكأس خلال مباراة باستيا (7-صفر).

وهذا الفوز الرابع على التوالي في مختلف المسابقات لفريق المدرب الإسباني أوناي ايمري من دون أن تهتز شباكه وسجل خلالها 15 هدفاً.