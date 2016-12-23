الخليفي يثق في قدرة سان جيرمان على الاحتفاظ باللقب

وقال الخليفي في مقابلة نشرتها صحيفة "لوباريزيان" اليوم الجمعة رداً على سؤال حول إمكانية احتفاظ الفريق باللقب "نعم. أنا واثق جداً من ذلك. لا أريد أن أظهر متغطرساً من خلال هذا التأكيد، لكني رأيته في عيون اللاعبين بعد الفوز على لوريان (5-صفر)" الأربعاء.

وأضاف "صدقوني، إنهم (اللاعبون) لا يريدون أن يفلت منهم اللقب، ولهذا السبب يجب التركيز أكثر من أي وقت مضى، وفي كل الأحوال سنتوج بالبطولة".

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 5 نقاط عن نيس المتصدر، و3 نقاط موناكو الثاني.

وجدّد الخليفي الثقة بالمدرب إيمري غير المقنع حتى الآن منذ أن خلف لوران بلان الصيف الماضي، وباللاعبين خصوصاً الأرجنتيني آنخل دي ماريا البعيد عن مستواه، وأكد أنه لن يتخلى عن أحد قبل نهاية الموسم.

وقال: "أنا متأكد بنسبة 100% أن اللاعبين يدعمون المدرب. الاتصالات بينهم كثيرة والجميع يقرون بخبرته وبحبه لكرة القدم. قلت دائماً إني أثق بأوناي إيمري، وقد اخترته لأنه أحد أفضل المدربين الأوروبيين وهو كذلك دائماً".

وختم: "إذا ارتكبنا بعض الأخطاء، سنعمل على تصحيحها والباب ليس موصداً أمامنا".