ويرى فريق الامارة في براهيمي أفضل بديل لبالدي بحسب الصحافة الفرنسية، خاصة أن عقده مع بورتو ينتهي نهاية الموسم الحالي.

وجاءت انطلاقة النجم الجزائري قوية في الموسم الجديد من الدوري البرتغالي بتسجيله هدفين حتى الان. وأضافت التقارير أن نادي موناكو بدأ فعليا اتصالاته بإدارة النادي البرتغالي من أجل التفاوض بسرعة لإكمال الصفقة قبل نهاية موسم الانتقالات.

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