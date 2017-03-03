أولمبيك ليون ينجو من كمين مطارده بوردو

وكان بوردو في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني عشر هذا الموسم وتقليص الفارق بينه وبين ليون الرابع إلى نقطة واحدة عندما تقدم بهدف للإيطالي فالنتين فادا منذ الدقيقة 16، لكنّ الأرجنتيني إيمانويل مامانا أنقذ الضيوف بإدراكه التعادل في الدقيقة 79.

وعزّز ليون موقعه في المركز الرابع برصيد 47 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد ماتز، وأبقى على فارق النقاط الأربع التي تفصله عن بوردو الخامس.

وتستكمل المرحلة غداً السبت بلقاءات باريس سان جيرمان مع نانسي، وباستيان مع سانت إتيان، وكان مع أنجيه، وديجون مع نيس، وماتز مع رين، ومونبلييه مع غانغان.

وتختتم المرحلة بعد غد الأحد بلقاءات لوريان مع أولمبيك مرسيليا، وتولوز مع ليل، وموناكو مع نانت.