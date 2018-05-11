مرسيليا يفشل في انتزاع الوصافة

ورفع مرسيليا رصيده إلى 74 نقطة، وبقي متخلفا بفارق نقطة عن ليون الثاني الذي يلعب السبت في ضيافة ستراسبورغ، وبفارق الأهداف عن موناكو الثالث وحامل اللقب الذي يستضيف سانت اتيان.

وتقدم مرسيليا بهدفين مبكرين في الشوط الأول لفالير جيرمان (2) وفلوريان توفان (14) قبل أن يقلص غانغان الفارق في الدقائق الأخيرة عن طريق كليمان غرينييه (42).

وفي مستهل الشوط الثاني، حصل غانغان على ركلة جزاء احتسبت اثر لمسة يد على الأرجنتيني لوكاس اوكامبوس نفذها غرينييه بنجاح مدركا التعادل (52).

وارتكب حارس مرسيليا ستيف مانداندا خطأ قاتلا كلفه بطاقة حمراء وركلة جزاء ترجمها جيمي بريان إلى هدف التقدم 3-2 (70)، لكن مرسيليا تمكن من إدراك التعادل والخروج بنقطة رغم النقص العددي بفضل توفان نفسه (81).