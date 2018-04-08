ليون يسحق متز بخماسية نظيفة

ورفع ليون رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.

يذكر أن صاحب المركز الثالث في الدوري الفرنسي يخوض الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.

وضرب ليون بقوة في الدقيقة الأولى عندما نفذ الهولندي ممفيس ديباي ركلة ركنية تابعها البرازيلي مارسيلو برأسه داخل الشباك.

ثم تكرر السيناريو ذاته بعد 20 دقيقة ليضيف مارسيلو الهدف الثاني بطريقة مماثلة.

وأجهز ليون على منافسه صاحب المركز الأخير في الشوط الثاني باضافة ثلاثة أهداف تناوب عل تسجيلها ديباي بعد تمريرة امامية من تانغي ندومبيلي (65)، اتبعها برتران تراوري بتسديدة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (68)، قبل أن يختتم ماريانو دياز مهرجان الهداف بعد لحظات من دخوله أرضية الملعب (86).

وفي مباراة ثانية، سقط نيس السادس في فخ التعادل على أرضه مع رين الخامس 1-1 ليبقى الأخير متقدماً عليه بفارق نقطة واحدة.

افتتح الحسن بليا التسجيل لنيس (17) وادرك بنجامان بوريغو التعادل لرين (27).



