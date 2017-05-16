لاكازيت على وشك مغادرة أسوار ليون

وصرّح أولاس: "حتى اللحظة، هناك لاعب وحيد يملك ورقة الخروج وأنتم تعرفونه.. إنه ألكسندر (لاكازيت) والالتحاق بناد واحد، إنّه النادي الذي يعشق" دون أن يذكر اسم هذا النادي.

وأجرى لاكازيت محادثات متقدمة مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يضم المهاجمين الفرنسيين أنطوان غريزمان وكيفن غاميرو.

وتوصّل نادي العاصمة الإسبانية إلى اتفاق مع اللاعب الفرنسي، لكن عليه رفع المنع المفروض عليه من قبل محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بعدم ضم لاعبين جدد، من أجل اختتام مفاوضات الإنتقال مع لاكازيت.

من جانبه، أعلن نادي بوردو سادس الدوري الفرنسيأنّه لن يمدّد عقد الحارس الدولي سيدريك كاراسو، وقال في بيانه: "استقبلت إدارة النادي مساء اليوم سيدريك كاراسو وأبلغته بأنّ عقده لن يجدّد (ينتهي في حزيران/يونيو) للموسم المقبل".

وانضمّ كاراسو (35 عاماً) الذي نشأ في مرسيليا، إلى بوردو في 2009 بعد أسابيع من إحراز النادي آخر ألقابه، ولعب معه خلال 8 مواسم 313 مباراة، وأحرز معه كأس فرنسا عام 2013.

وسيحلّ محله الدولي بونوا كوستيل (29 عاماً) القادم من رين دون مقابل والذي سيوقع على عقد لمدة 4 أعوام.