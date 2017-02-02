قمة جنوبية نارية بين المتصدرين موناكو ونيس

وبعد هيمنته، على لقب الدوري في المواسم الأربعة الماضية، دفع باريس سان جيرمان ثمن هزائمه الأربع في "ليغ 1"، ما أفسح المجال أمام موناكو ونيس باعتلاء الصدارة.

ويملك موناكو ونيس 49 نقطة من 22 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الفريق الباريسي والذي يحل على ديجون الثالث عشر السبت.

وهذه القمة الثانية على التوالي يخوضها موناكو في الدوري، بعد تجنبه الخسارة الأحد الماضي أما مضيفه سان جيرمان (1-1) بهدف البرتغالي برناردو سيلفا في الوقت بدل الضائع.

وحقق موناكو بعدها فوزاً صعباً الأربعاء على شامبلي من الدرجة الثالثة 5-4 بعد التمديد في دور الـ32 من مسابقة الكأس.

وقال البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو بعد الفوز: "لقد حقننا هدفنا. كنت بحاجة لإراحة اللاعبين ونجحنا برؤية الشبان. حققنا الفوز مع الكثير من التضحيات".

وعبر المغربي منير عبادي (33 عاماً) عن حساسية المباراة، عندما قال لاعب وسط موناكو السابق والمنتقل أخيراً إلى نيس بعد انتهاء عقده مع ليل: "أعرف أن الحماسة ستكون إلى جانب نيس. المشجعون متحمسون هنا مقارنة مع موناكو. سيشكل ذلك دفعاً إضافياً".

وعزز نيس الذي عاد إلى طريق الفوز المرحلة الماضية أمام غانغان 3-1 بعد ثلاث تعادلات متتالية، صفوفه أيضاً بالتونسي الواعد بسام صرارفي من النادي الإفريقي.

فريق العاصمة يتربص

ويبحث باريس سان جيرمان عن الاستفادة من مباراة القمة، للاقتراب أكثر من الصدارة.

وجاء تعادل فريق المدرب أوناي إيمري الأخير مع موناكو، بعد 3 انتصارات أعادت الثقة تدريجياً بالمدرب الإسباني إثر 3 مباريات من دون تحقيق أي فوز.

وتم بيع 13 ألف بطاقة للمباراة في أقل من 48 ساعة. وقال أوليفييه دالوغليو مدرب ديجون: "هذه مباراة مثيرة للاهتمام. ستكون معقدة لنا لأن ديجون وسان جيرمان ليسا في الفئة عينها".

ويعول سان جيرمان بشكل كبير على الأوروغوياني إدينسون كافاني متصدر ترتيب الهدافين (21) أمام ألكنسدر لاكازيت مهاجم ليون (18) وبافيتمبي غوميس مهاجم مرسيليا (13).

ويفتتح مرسيليا السادس المرحلة الجمعة بحلوله ضيفاً على ميتز، بعد موجة انتقالات شهدت عودة لاعب وسطه السابق ديميتري باييت من وست هام الإنكليزي.

وتخطى مرسيليا ضيفه ليون 2-1 في دور الـ32 من مسابقة الكأس بعد التمديد في مباراة حماسية. وشارك باييت في المباراة بديلاً بعدما كلف النادي نحو 30 مليون يورو لضمه من وست هام.

وكان باييت (29 عاماً) دافع عن ألوان مرسيليا بين 2013 و2015.

وتعد صفقة عودة باييت، الأكبر في تاريخ النادي الفرنسي، إذ أن الرقم السابق يعود إلى 2009 حين ضم الأرجنتيني لوتشو غونزاليز مقابل 22 مليون يورو.

ويغيب عن فريق المدرب رودي غارسيا لاعبه الجديد المخضرم باتريس إيفرا القادم من يوفنتوس الإيطالي.

وتعرض الظهير إيفرا لتمدد في فخذه سيبعده بين 10 و15 يوماً عن الملاعب. ويتوقع أن يحل بدلاً منه البرازيلي دوريا الذي سجل في مباراة ليون، بحال عدم تعافي الكاميروني هنري بيديمو من الاصابة.

وبعد خسارتين متتاليتين أمام ليل في الدوري ومرسيليا في الكأس، يحل ليون الرابع بفارق 9 نقاط عن سان جرمان الثالث، على سانت إتيان الخامس في مباراة قمة.

ولطالما جذب هذا الدربي الأضواء بين فريقين يبعدان عن بعضهما 56 كلم، وسيكون سانت إتيان جاهزاً بعد تحقيق فوزين متتاليين.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت بوردو مع رين وغانغان مع كان وليل مع لوريان ومونبلييه مع باستيا.

وتختتم المرحلة الأحد بمباراتي تولوز مع أنجيه، ونانت مع نانسي.