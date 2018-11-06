غانغان يقيل مدربه أنطوان كومبواريه

وجاء في بيان صادر عن النادي "تم تكليف فنسان روتورو (مدير مركز التدريب) وسيلفان ديدو (مدرب الفريق الرديف) مهام الإشراف على الفريق، في انتظار تعيين المدرب الجديد".

وسيقود المدربان الفريق السبت في مباراته أمام ضيفه ليون في المرحلة الثالثة عشرة.

وفي مبارياته الـ12 في الدوري هذا الموسم، خسر غانغان سبع مرات وتعادل أربع مرات، مقابل فوز يتيم.

وقال رئيس النادي برتران ديبلات لقناة beIN SPORTS "نحن لا ندير ظهرنا للناس عندما نواجه صعوبات (...) على العكس، أنا شخص يعطي الثقة والدعم للناس الذين يحتاجون الى ذلك".

الدعم الذي تحدث عنه ديبلات وجد نهايته بطريقة غير متوقعة مع المدرب كومبواريه (54 عاما) الذي يقود الفريق منذ 2016، علما أنه كان مدد قبل ثلاثة أشهر، عقده مع الفريق حتى عام 2020.