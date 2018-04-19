صراع دوري الأبطال يشتد في فرنسا

بعدما حسم باريس سان جيرمان اللقب في مصلحته الأسبوع الماضي وأولى بطاقات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، تدخل ثلاثة أندية في صراع على البطاقتين المتبقيتين، هي موناكو الوصيف وليون ومرسيليا الثالث والرابع تواليًا.

وفي رصيد موناكو بطل الدوري الموسم الماضي، 70 نقطة، مقابل 66 لكل من ليون ومرسيليا، علماً بأن صاحب المركز الثاني يتأهل مباشرة إلى المسابقة القارية، بينما يخوض الثالث الملحق المؤهل لدور المجموعات.

وفي المرحلة 34 التي تنطلق الجمعة، يسعى موناكو للنهوض من كبوة خسارته الثقيلة أمام سان جيرمان (1-7) في المرحلة الماضية، والتي مكنت نادي العاصمة من انتزاع اللقب للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة.

ويحل نادي الإمارة ضيفاً على غانغان الذي ضمن بشكل كبير بقاءه بين أندية النخبة الموسم المقبل.

وكان موناكو خاض موسماً استثنائيا العام الماضي شهد تتويجه بطلاً للدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ العام 2000، وبلوغه الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا ليخرج في مواجهة يوفنتوس الايطالي.

إلا أن موناكو تخلى عن العديد من اللاعبين البارزين الذين قادوه للقب الموسم الماضي، وفي مقدمهم المهاجم كيليان مبابي الذي انتقل الى سان جيرمان في صفقة قد تصل قيمتها إلى 180 مليون يورو، والبرتغالي برناردو سيلفا والظهير بنجامان مندي لصالح مانشستر سيتي الانكليزي.

ويخوض مرسيليا أسهل المباريات عندما يستضيف ليل المهدد بالهبوط على ملعب فيلودروم.

ويملك مرسيليا الزخم في الآونة الأخيرة لا سيما في ظل تألق لاعبيه ديميتري باييت وفلوريان توفان اللذين نجحا في قلب تخلف فريقهما ذهاباً في ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ضد لايبزيغ إلى فوز عريض 5-2.

وسيلتقي مرسيليا في الدور المقبل مع سالزبورغ النمسوي، مفاجأة المسابقة هذا الموسم بعد إقصائه بوروسيا دورتموند الألماني ولاتسيو الايطالي توالياً.

أما ليون الثالث فيحل ضيفاً على ديجون أحد فرق الوسط.

وعاد لاعب خط وسط ليون نبيل فقير إلى صفوف الفريق الأسبوع الماضي خلال المباراة ضد أميان (3-صفر) وشارك في منتصف الشوط الثاني للمرة الأولى بعد تعافيه من إصابة في ركبته اليمنى تعرض لها أواخر شباط/فبراير الماضي.

ويتألق في صفوف ليون هذا الموسم الجناح الهولندي ممفيس ديباي المنتقل إليه من مانشستر يونايتد الموسم الماضي وكان حاسماً في تسجيل آخر تسعة أهداف لفريقه.

ويعيش ليون فترة ممتازة شهدت فوزه في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، وتصادف ذلك بعد خروجه من الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي الذي يستضيف المباراة النهائية فيه منتصف أيار/مايو المقبل.

اما سان جيرمان البطل فيحل ضيفاً على بوردو في مباراة قد يريح فيها مدربه الإسباني أوناي إيمري بعض اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس فرنسا الاربعاء ضد كان، وخرجوا فائزين 3-1 ليبلغوا المباراة النهائية.

ويهدف سان جيرمان الى إحراز الثلاثية (توج أيضاً بكأس الرابطة هذا الموسم) وسيكون مرشحاً بقوة لذلك عندما يلتقي ليزيربييه المغمور من الدرجة الثالثة في 8 ايار/مايو المقبل على "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي نانت مع رين، وأميان مع ستراسبورغ، ومتز مع كان، وتولوز مع أنجيه، ونيس مع مونبلييه، وسانت إتيان مع تروا.

