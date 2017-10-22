ودخل نيس الذي حل ثالثاً الموسم الماضي وشارك في الأدوار باحثاً عن فوزه الأول منذ 17 ايلول/سبتمبر حين تغلب على مضيفه رين (صفر-1).

لكن فريق المدرب السويسري لوسيان فافر الذي غاب عنه المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي للإصابة، خرج من اللقاء بهزيمته السادسة هذا الموسم.

ويدين ستراسبورغ بفوزه الثاني، بعد ذلك الذي حققه في المرحلة الثانية على أرضه ضد ليل (3-صفر)، إلى نونو دا كوستا من الرأس الأخضر إذ سجل الهدفين في الدقيقتين 23 و49، قبل أن يقلص صاحب الأرض الفارق من ركلة جزاء تسبب بها إرنست سيكا ما أدى إلى طرده، ونفذها بيار لي ميلو بنجاح (54).

وتجمد رصيد نيس، القادم من هزيمة أيضاً في "يوروبا ليغ" على أرضه أمام لاتسيو الإيطالي (1-3)، عند 10 نقاط مقابل 9 لستراسبورغ.

ولا يبدو أن وضع نيس سيكون أفضل في المرحلة المقبلة إذ أنه مدعو لمواجهة باريس سان جيرمان الجمعة خارج ملعبه.

وفي مباراة ثانية، تألق الهولندي ممفيس ديباي وسجل ثلاثيته الأولى على الإطلاق وقاد فريقه ليون للفوز على مضيفه تروا 5-صفر.



ولم تظهر أيّ مؤشرات بأن ليون سيحقق هذه النتيجة الكبيرة، لاسيما أنّه أنهى الشوط الأول بهدف وحيد سجله البوركيني بيرتران تراوري (21)، لكن ديباي خلق الفارق في بداية الشوط الثاني عندما أضاف الهدف الثاني (49) ثم سجل هدفاً آخر (65) قبل أن تصبح الأمور أكثر سهولة على فريقه بعد طرد كريستوف هيريل لتسببه بركلة جزاء نفذها الهولندي بنفسه (70).



وعندما كانت المباراة تلفظ ألفاظها الأخيرة اضاف الدومينيكاني ماريانو دياز الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع.



ورفع ليون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد تروا عند 12 نقطة.

ويلعب لاحقاً مرسيليا مع سان جيرمان.

