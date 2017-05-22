رئيس موناكو عن مبابي: لا نحتفظ بلاعب يريد الرحيل

وقال ريبولوفليف في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية لدى سؤاله عن مبابي (18 عاماً) الذي أثار اهتمام أندية عدة: "لا يمكننا توقع أي شيء، لا نعرف كيف ستتطور الأمور، لكننا مطمئنون".

وتابع: "لا نسير أبداً بعكس الاتجاه ولا نفرض الأمور أبداً، لنترك الموضوع يتطور"، مضيفاً: "السوق تحدد ذلك وهذا يتعلق بمن هو مستعد للاستثمار في هذا اللاعب".

أضاف: "في أيّ حال، إنه قرار اللاعب أكثر منه قرار النادي".

ولفت الملياردير الروسي إلى أنه بشكل عام "لا نحتفظ أبداً بلاعب يريد الرحيل"، مؤكداً "ليس لدينا مشكلة مالية ولسنا مضطرين إلى البيع، ولكن في اليوم الذي يقرر فيه لاعب أو مدرب الرحيل، فإنه لا يمكن تخيل الاحتفاظ به خلافاً لرغبته".

وأنهى موناكو بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم موسماً استثنائياً، فأحرز لقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ عام 2000 واضعاً حداً لسيطرة باريس سان جرمان، كما بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخرج أمام يوفنتوس الإيطالي.

وأبدت أندية أوروبية كبيرة اهتمامها بالتعاقد مع الموهبة الفرنسية الشابة مبابي بعد تألقه هذا الموسم، بينما وجّه لاعبون سابقون نصائح له بالبقاء مع موناكو موسماً آخر على الأقل.