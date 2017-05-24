بوردو يضم الحارس الفرنسي الدولي كوستيل

ولعب كوستيل الذي سيكمل عامه الثلاثين في تموز/يوليو المقبل ودافع عن فان وسيدان في الدرجة الثانية، لفريق رين منذ 6 سنوات وخاض معه 219 مباراة في الدوري.

وقال كوستيل في مؤتمر صحافي لتقديمه "اخترت بوردو لأنه فريق يملك تاريخاً نشعر به قبل القدوم إلى هنا. ثم هناك مشروع مشوق مع (المدرب جوسلان) غورفينيك".

وكان كوستيل طرفاً في التشكيلة التي خسرت نهائي كاس الرابطة 2013 ضد سانت إتيان وكأس فرنسا ضد غانغان العام التالي، عندما كان الأخير تحت إشراف مدرب بوردو الحالي غورفينيك.

وكان كوستيل حارساً ثالثاً لمنتخب فرنسا في كأس أوروبا 2016، وقد استدعاه المدرب ديدييه ديشان مجدداً لمواجهات الباراغواي، السويد وانكلترا في حزيران/يونيو المقبل.

وسيجمع بوردو مجدداً بين المهاجم جيريمي مينيز المتوج بلقب كأس أوروبا تحت 17 سنة في 2004، والمدافع نيكولا بالوا حيث تزامل اللاعبان في كاين سابقاً، كما ضم الفريق أيضاً المعد البدني إريك بيدويه أحد أعضاء المنتخب الفرنسي في كأس أوروبا الأخيرة.