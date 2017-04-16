بطولة فرنسا: بوردو يشدد الخناق على ليون

وسجل السنغالي يونس سانخاريه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.

وهو الفوز الثاني على التوالي لبوردو والرابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 52 نقطة بفارق نقطتين خلف ليون الرابع والذي يحل ضيفاً على باستيا لاحقاً، فيما مني نانت بخسارته الثالثة عشرة هذا الموسم والأولى في مبارياته الخمس الأخيرة فتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب لاحقاً أيضاً مرسيليا السادس مع سانت إتيان السابع.