باييت يكشف أسباب رحيله عن وست هام

وقال الدولي باييت (29 عاماً) لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الجمعة: "لم تعد لدي رغبة اللعب في أقل المستويات في الدوري الانكليزي. لم تعد تعجبني مقاربتنا للمباريات والأسلوب الدفاعي".

وتابع "يمكن القول انني سئمت. كنت أخوض المباريات من دون أي متعة".

وبعد سنة ونصف من مغادرته النادي الفرنسي، عاد باييت إلى مرسيليا في فترة الإنتقالات الشتوية مقابل 29 مليون يورو، وهو رقم قياسي للنادي المتوسطي تخطى صفقة ضم الأرجنتيني لوتشو غونزاليس مقابل 22 مليون يورو عام 2009.

وأوضح باييت "اتصل بي مدرب مرسيليا رودي غارسيا، الذي يعتمد فلسفة أعرفها جيداً. كان القرار سريعاً. لو انتظرت ستة أشهر لكنت خسرت ستة أشهر".

وأردف "في المباراة ضد هال سيتي (17 كانون الأول/ديسمبر) فزنا بنتيجة 1-صفر والخصم أصاب القائم أربع مرات. في غرف الملابس كان الجميع سعيداً، بينما كان القائم رجل المباراة. قلت لنفسي اني لن أتطور بل سأتراجع فأردت تحدياً جديداً".

وكان باييت الذي قدم أداءً جيداً مع بلاده في كأس أوروبا 2016 أعلن رغبته بالرحيل، الا أن النادي اللندني رفض الطلب ودعا اللاعب إلى احترام عقده، قبل أن يرضخ لاحقاً لرغبته بالرحيل.

وأضاف باييت أنه لدى إبلاغه من قبل المدرب الكرواتي سلافن بيليتش رفض انتقاله إلى مرسيليا "أجبته باني لن ألعب مجدداً مع وست هام. المشجعون لم يتقبلوا ذلك، ويمكن تفهم هذا الأمر".

ودافع باييت (32 مباراة دولية) عن ألوان نانت وسانت إتيان وليل قبل انتقاله إلى مرسيليا في 2013.