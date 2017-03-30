الدوري الفرنسي: نيس للعودة إلى دائرة الصراع

يسعى نيس إلى استغلال غياب موناكو وباريس سان جيرمان عن المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم لانشغالهما بمواجهتهما السبت في نهائي كأس الرابطة، من أجل العودة إلى دائرة الصراع من خلال فوز على ضيفه القوي بوردو الأحد.

ويدخل نيس إلى مواجهته مع بوردو السادس الذي أخرج مضيفه من دور الـ16 لكأس الرابطة، وهو يحتل المركز الثالث الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل برصيد 64 نقطة وبفارق 4 نقاط خلف سان جيرمان الثاني وحامل اللقب و7 عن موناكو المتصدر.

ويأمل فريق المدرب السويسري لوسيان فافر بتقليص الفارق الذي يفصله عن الصدارة التي تربع عليها لفترة طويلة هذا الموسم قبل أن تتراجع نتائجه، والعودة إلى سكة الانتصارات بعد عطلة المباريات الدولية وتعويض تعادله في المرحلتين السابقتين مع كاين (2-2) ونانت (1-1).

ويبدو نيس في وضع مريح تماماً في ما يخص مركزه الثالث المؤهل إلى دوري الأبطال كونه يتقدم بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه وهو ليون الذي يحل بدوره ضيفا الأحد على رين الثامن.

وفي حال لم يحقق نيس نهاية موسم كارثية، لا سيما في ظل بعض المباريات الصعبة التي تنتظره إن كان مع سان جيرمان أو مرسيليا أو ليون، يبدو الفريق الأحمر والأسود في طريقه على أقل تقدير للحصول على بطاقة المشاركة في الدور التمهيدي الثالث لدوري الأبطال الذي غاب عنه منذ موسم 1959-1960 حين وصل إلى الدور ربع النهائي لكأس الأندية الأوروبية البطلة قبل أن يخرج على يد ريال مدريد الإسباني.

وفي ظل الوضع القائم، يبدو الصراع على بطاقتي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على أوجه بين الرباعي ليون (50 نقطة مع مباراة مؤجلة) ومرسيليا (46) وبوردو (46) وسانت اتيان (44).

وبما أن لقب مسابقة كأس الرابطة انحصر بين موناكو وباريس سان جيرمان المفترض مشاركتهما في دوري أبطال أوروبا، سيتأهل الى "يوروبا ليغ" صاحبا المركزين الرابع والخامس كما قد يتأهل صاحب المركز السادس في حال توج أحد هذين الفريقين بلقب مسابقة الكأس التي وصلت إلى دورها ربع النهائي.

ويلعب مرسيليا السبت مع ديجون الذي يصارع من أجل تجنب الهبوط، فيما تأجلت مباراة سانت إتيان مع موناكو في الإمارة.

ويبدو الصراع محتدماً أيضاً في ذيل الترتيب من أجل تجنب الهبوط، إذ لا تفصل بين نانسي الثامن عشر وليل الرابع عشر سوى 6 نقاط.

ويقبع لوريان في المركز الأخير (25 نقطة) قبل مواجهته مع ضيفه كاين السادس عشر (32)، وذلك بفارق الأهداف خلف باستيا الذي يلعب مع ليل (34)، وثلاث نقاط خلف ديجون ونانسي الذي يفتتح المرحلة الجمعة في ضيافة غانغان العاشر.

ويلعب الأحد مونبلييه الخامس عشر (33 نقطة) مع تولوز (37)، ونانت الحادي عشر (38) مع أنجيه التاسع (39)، فيما تأجلت مباراة متز الثالث عشر (33) مع باريس سان جيرمان.