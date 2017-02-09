الدوري الفرنسي: موناكو يسعى لصون صدارته

وكان موناكو تفوق على نيس في المرحلة الثالثة والعشرين، وفاز عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب "لويس الثاني" السبت الماضي.

وبعد المرحلة الرابعة والعشرين، بات في رصيد موناكو 55 نقطة في الصدارة، مقابل 52 لنيس وباريس سان جيرمان، بطل الدوري في المواسم الأربعة الماضية.

وتزامنت فعالية هجوم موناكو مع استعادة مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو الملقب بـ "النمر"، شهيته التهديفية التي غابت عنه بعد فترتين قضاهما في صفوف مانشستر يونايتد وتشيلسي الانكليزيين.

وسجل فالكاو 14 هدفاً هذا الموسم وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين خلف مهاجم باريس سان جيرمان الأوروغوياني اديسنون كافاني (23) ومهاجم ليون ألكسندر لاكازيت (19).

وكان فالكاو ساهم في بلوغ فريقه المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الفرنسية بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى نانسي، حيث سيلتقي موناكو باريس سان جيرمان في المباراة النهائية المقررة في الأول من نيسان/أبريل على ملعب ليون الأولمبي.

ويخوض موناكو الذي يتألق في صفوفه جناحه البرتغالي برناردو سيلفا الذي أعلن أكثر من ناد رغبته في الحصول على خدماته، على أكثر من جبهة، وتنتظره مواجهة مرتقبة ضد مانشستر سيتي الانكليزي في دوري أبطال أوروبا عندما تعاود المسابقة نشاطها الأسبوع المقبل.

-لقاء ثأري بين سان جيرمان وبوردو-

أما حامل اللقب باريس سان جيرمان، فيحل ضيفاً على بوردو في مباراة ثأرية للأخير الذي سقط بقوة أمامه 1-4 في نصف نهائي كأس الرابطة.

وتعتبر المباراة بروفة أخيرة لفريق العاصمة الفرنسية قبل مواجهته برشلونة في دوري الأبطال الأسبوع المقبل.

ووسط البرنامج المضغوط لسان جيرمان في الأسابيع الأخيرة، اعتبر مدربه الاسباني أوناي ايمري بأن الفريق يحتاج إلى كل اللاعبين ليكونوا على أهبة الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

وقال في تصريحات لموقع النادي "نحن في حاجة إلى جميع اللاعبين. مع هذا العدد الكبير من المباريات، هناك احتمال تعرض اللاعبين إلى الاصابة والارهاق البدني. الفريق تغير ولكنه حقق نتائج جيدة. انه شيء مهم للحفاظ على متطلباتنا العالية".

واعتمد ايمري مبدأ المداورة في بعض المباريات الأخيرة التي خاضها فريقه ومنح الفرصة لبعض لاعبي الصف الثاني.

ويريد نيس مواصلة الضغط على موناكو واستغلال أي هفوة له حيث يلتقي مع رين في مباراة سهلة نسبياً.

وكان نيس استهل الموسم بقوة وتصدر الترتيب لفترة طويلة قبل أن يتراجع مستواه في الآونة الأخيرة وكذلك مستوى هدافه الايطالي ماريو بالوتيلي صاحب ثمانية أهداف هذا الموسم.

وقد ارتأى مدرب نيس لوسيان فافر عدم اشراك بالوتيللي أساسياً في المباراة الأخيرة ضد سانت اتيان التي انتهت بفوز صعب لفريقه 1-صفر، قبل أن يدخل في الدقائق الثماني الأخيرة.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي غانغان مع ليون، وديجون مع كاين، ونانسي مع مونبلييه، وتولوز مع باستيا، وسانت اتيان مع لوريان، ونانت مع مرسيليا و ليل مع أنجيه.