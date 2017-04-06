الدوري الفرنسي: موناكو مرشح للبقاء في الصدارة

ويتصدر موناكو الدوري برصيد 71 نقطة بفارق 3 نقاط امام مطارده المباشر باريس سان جرمان حامل اللقب وكلاهما يملك مباراة مؤجلة.

ويولي موناكو اهمية كبيرة للدوري المحلي كونه يرغب في الظفر بلقبه للمرة الثامنة في تاريخه والاولى منذ عام 2000.

ويقدم موناكو بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم موسما رائعا فهو بلغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا حيث سيلاقي بوروسيا دورتموند الالماني الثلاثاء المقبل في دورتموند ذهابا و19 نيسان/ابريل الحالي في الامارة ايابا، وبلغ دور الاربعة لمسابقة كأس فرنسا حيث سيلاقي مضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب في 25 او 26 الحالي، علما بأنه خسر امام الاخير نهائي مسابقة كأس الرابطة السبت الماضي 1-4 في ليون.

وكان نائب رئيس موناكو فاديم فاسيلييف علق عقب خسارة نهائي كأس الرابطة قائلا: "الآن يجب ان نركز على الدوري، انه الهدف الاول".

واضاف ان اهتمام النادي هذا الاسبوع "لن يكون على ربع نهائي مسابقة كأس فرنسا (فاز على ليل 2-1 الثلاثاء)، ولكن على الفوز في انجيه السبت".

وتابع "شهر نيسان/ابريل مهم جدا بالنسبة لنا، سنخوض خلاله 8 مباريات مهمة في مختلف المسابقات، أي أكثر من اي فريق فرنسي آخر، وبالتالي علينا التركيز جيدا لمواصلة مشواره الرائع هذا الموسم".

ويملك موناكو اقوى خط هجوم في فرنسا (87 هدفا) واوروبا (127 هدفا) بقيادة الكولومبي رداميل فالكاو والواعد كيليان مبابيه (18 عاما)، وهو يدخل لقاء السبت بمعنويات عالية عقب استعادته نغمة الانتصارات بحجزه بطاقة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس فرنسا على حساب ضيفه ليل (2-1).

وبدوره، لن يجد باريس سان جرمان المنتشي باحتفاظه بلقب كأس الرابطة للعام الرابع على التوالي وتأهله الى نصف نهائي مسابقة كأس فرنسا التي يحمل لقبها في العامين الاخيرين، اي صعوبة لتخطي عقبة ضيفه غانغان الثامن.

وسيحاول باريس سان جرمان الثأر من غانغان الذي كان هزمه 2-1 ذهابا في المرحلة الثامنة عشرة وتحقيق فوزه الخامس على التوالي والثاني والعشرين هذا الموسم لمواصلة الضغط على موناكو والابقاء على اماله في الدفاع عن الالقاب الاربعة الاخيرة ان لم يكن اللحاق بالأخير في حال فجر انجيه المفاجأة.

ولا تختلف القوة الضاربة للفريق الباريسي عن نظيرتها في الامارة وتحديدا خط الهجوم، فهو بدوره يملك اسلحة فتاكة في شخص الدولي الاوروغوياني ادينسون كافاني متصدر لائحة الهدافين برصيد 27 هدفا والارجنتيني انخل دي ماريا والالماني يوليان دراكسلر والبرازيلي لوكاس.

ويأمل نيس في انتزاع المركز الثاني مؤقتا وتقليص الفارق بينه وبين جاره الجنوبي الى نقطة واحدة عندما يحل ضيفا على ليل الثالث عشر غدا الجمعة في افتتاح الرحلة.

ويملك نيس 67 نقطة وهو لعب مباراة أكثر حيث يتخلف بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جرمان و4 نقاط عن موناكو.

واستعاد نيس نغمة الانتصارات بفوزه على بوردو في المرحلة الماضية عقب تعادلين مخيبين مع كاين ونانت، فأنعش اماله في المنافسة على اللقب وهو الذي تصدر الدوري فترة طويلة في دور الذهاب قبل ان يزيحه موناكو.

ويلعب السبت ايضا بوردو مع متز، وكاين مع مونبلييه، وديجون مع باستيا، وليون مع لوريان، ونانسي مع رين، والاحد تولوز مع مرسيليا، وسانت اتيان مع نانت.