الدوري الفرنسي: الهتافات العنصرية في باستيا أغضبت بالوتيلي

وقال بالوتيلي عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي "لدي سؤال للفرنسيين، هل من الطبيعي أن يصدر عن مشجعي باستيا أصوات القرود طوال المباراة دون أن ينطق أي شخص من لجان الانضباط بأي كلمة؟".

وأضاف "هل العنصرية مشروعة في فرنسا؟ أو فقط في باستيا؟ كرة القدم رياضة رائعة، هؤلاء الأشخاص على شاكلة مشجعي باستيا يجعلون الأوضاع كارثية".

كما نشر نيس شكوى بالوتيلي عبر الموقع الرسمي للنادي، ولم تعلق رابطة الدوري الفرنسي بعد على الواقعة.