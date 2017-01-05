الدوري الفرنسي - إيقاف بالوتيلي مباراتين وبلهندة واحدة

وقال رئيس النادي الجنوبي جان بيار رفيير الذي رافقه اللاعبان في جلسة الاستماع اليوم، تعليقاً على القرار، إنه "منطقي".



وطرد بالوتيلي وبلهندة توالياً من المباراة التي أقيمت في 21 كانون الأول/ديسمبر، وانتهت بالتعادل صفر-صفر، الأول لركله منافسه والثاني لتلفظه بكلمات بذيئة إثر تلك الحادثة.



ولن تؤثر العقوبة تحديداً على بلهندة المصاب، والذي سيغيب عن صفوف المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في 14 كانون الثاني/يناير في الغابون.



أما بالوتيلي فسيغيب عن المباراة ضد لوريان في دور الـ 32 لكأس فرنسا الأحد، وعن مواجهة متز في الدوري المحلي في 15 الجاري.