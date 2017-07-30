وكان ألفيش انتقل من برشلونة إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2016، وأمضى معه موسماً واحدًا انضم بنهايته إلى النادي الفرنسي، حيث يأمل في أن يجتمع شمله مجدداً مع نيمار، في تكرار لتجربتهما في النادي الكاتالوني.

وقال ألفيش (34 عاماً): "آمل في أن يتم هذا الأمر. لا علاقة لي بالقرار الذي سيتخذه، إنه قرار هام جدا ًبالنسبة له. على الرجال اتخاذ قرارات من هذا النوع. أمل في أن ينضم إلينا، إنه أحد أفضل أصدقائي وأريد دائمًا أن يكون أصدقائي قريبين مني".

وأتت تصريحات ألفيش من طنجة المغربية حيث فاز نادي العاصمة على موناكو بطل الدوري 2-1 السبت في كأس الأبطال الفرنسية، في مباراة سجل فيها الظهير الأيمن البرازيلي الهدف الأول لفريقه.

أضاف في ما يتعلق بمواطنه المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً: "لا يمكنني التدخل بقراره. إنه قراره لكني سأستقبله بالترحاب إذ جاء".

والتزم نيمار الصمت حتى الآن إزاء هذه التقارير.

ورفض ألفيش الحديث عن لعب دور مماثل لذلك الذي لعبه بوغبا بإقناع صديقه البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال هذا الصيف من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد، مؤكداً: "لقد ساعدته مرة، ساعدته بالقدوم إلى برشلونة (عام 2013 من سانتوس). لم أتخذ القرار عنه لكني قلت له ببساطة ما ينتظره في برشلونة، وقرر الذهاب إلى هناك".

وتابع: "القرارات هي ملك الشجعان. أنا أكثر الشجعان: قررت ترك برشلونة، ترك يوفنتوس. أنا الشخص الذي يأخذ قراراته على الدوام. يجب عليه أن يقرر استناداً إلى نضوجه وأفكاره بشأن رغبته بالتقدم".