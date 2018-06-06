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الدوري الفرنسي

ألفيش خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى

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أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم أن مدافعه الدولي البرازيلي داني ألفيش خضع الثلاثاء لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

AFP

 

وأوضح نادي العاصمة في بيان نشره بموقعه الرسمي: "داني ألفيش خضع الثلاثاء لعملية جراحية في ركبته اليمنى من طرف الفريق الطبي لجراحة العظام في مستشفى لا بيتييه-سالبيتريير في باريس".

وأضاف: "تم احترام مهلة قبل التدخل الجراحي من أجل السماح بإجراء تقنية جراحية ستمكنه من تقليص فترة غيابه".

وبدوره نشر ألفيش الذي انضم الى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، صورة له بالمستشفى على حسابه الشخصي في أنستاغرام، وكتب بالبرتغالية مطمئنا جماهيره: "قبل ساعات قليلة بدأت عملية التعافي وبفضل الله، كل شيء سار بشكل جيد".

 

وتعرض ألفيش لاصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي مع التواء في الجهة الخلفية الخارجية (للرباط) في 8 ايار/مايو في المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا أمام ليزيربييه، وأكد النادي الباريسي غيابه لثلاثة أسابيع على الأقل.

وتسببت الاصابة في حرمان ألفيش من التواجد مع منتخب بلاده في مونديال روسيا حيث يعتبر أحد ركائزه الأساسية.
                  

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