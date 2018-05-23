عبدالله السعيد من الأهلي المصري إلى الأهلي السعودي



ونشر النادي السعودي عبر حسابه على "تويتر" صورة للسعيد مرفقة بتعليق "عبدالله السعيد أهلاوياً لمدة موسمين، أهلاً بك في النادي الأهلي".

وأتى الاعلان عن انتقال صانع الألعاب البالغ من العمر 32 عاماً، بعد وقت قصير من تأكيد الأهلي المصري موافقته على بيع لاعبه.

وأورد بطل الدوري المصري عبر موقعه الإلكتروني: "وافقت لجنة الكرة في اجتماعها اليوم على بيع عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي أهلي جدة السعودي ابتداءً من الموسم القادم".

وأكد النادي المصري أنّه كلف مستشاره القانوني حلمي عبد الرزاق "بإنهاء إجراءات التعاقد وفقاً للشروط التي تمّ الاتفاق عليها بين الطرفين"، من دون ان يحدد ماهيتها أو تفاصيلها.

وكان السعيد الذي استدعاه المدرب الأرجنتيني للمنتخب المصري هكتور كوبر إلى التشكيلة الأولية تحضيراً لنهائيات مونديال روسيا 2018، قد أثار جدلاً في مصر في الفترة الماضية بتوقيعه مع الزمالك بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي، بحسب التقارير الصحافية المحلية.

