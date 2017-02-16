الهلال يعزز موقعه في صدارة الدوري السعودي

وسجل البرازيلي ليو بوناتيني (28 من ركلة جزاء و74) وسلمان الفرج (53) والبرازيلي كارلوس إدواردو (59) الأهداف.

ورفع الهلال رصيده إلى 47 نقطة موسعا الفارق بينه وبين الأهلي حامل اللقب الى 7 نقاط قبل المواجهة الصعبة للأخير غدا مع ضيفه النصر الثالث.

وبقي الخليج في المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، حقق التعاون فوزا متأخرا على مضيفه الفتح بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي الحسن ندياي المنتقل حديثا من لافال (85)، والسوري جهاد الحسين (90+6 من ركلة جزاء).

وصار رصيد التعاون 24 نقطة في المركز السادس مقابل 15 نقطة للفتح الثاني عشر.

