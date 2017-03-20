التعاون السعودي يقيل مدربه جالكا

وذكر التعاون صاحب المركز الخامس حالياً في الدوري في بيان مقتضب عبر حسابه على تويتر "قررت إدارة النادي إلغاء عقد مدرب الفريق الأول الروماني جالكا وطاقمه المساعد بالتراضي بين الطرفين، وقدمت له الشكر والتقدير على عمله في الفترة الماضية وتمنت له التوفيق في المرحلة المقبلة".

كان جالكا تولّى المهمة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي خلفاً للمدرب الهولندي داريو كالزيتش.

وجاءت الإقالة بشكل مفاجئ رغم النتائج الجيدة للتعاون هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث بمجموعته في دوري أبطال آسيا بفارق نقطتين عن الاستقلال الإيراني المتصدّر.

كما تأهل لدور الثمانية في كأس الملك لملاقاة الاتفاق يوم 30 من الشهر الجاري.