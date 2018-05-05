الدوري الروسي: لوكوموتيف موسكو يحرز اللقب الاول منذ 14 عاما

وهو اللقب الاول للوكوموتيف موسكو منذ 14 عاما وتحديدا عام 2004 والثالث في تاريخه بعد الاول عام 2002.

وسجل المهاجم الدولي البرتغالي ايدر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

ويلعب ايدر مسجل هدف الفوز للبرتغال في مرمى فرنسا في الوقت الاضافي في المباراة النهائية لكأس اوروبا 2016، معارا من نادي ليل الفرنسي.

وعزز لوكوموتيف موسكو موقعه في الصدارة برصيد 60 نقطة بفارق 5 نقاط امام كراسنودور و7 نقاط امام جاره سبارتاك موسكو الذي لعب مباراة أقل.

يذكر انها المرة الثالثة على التوالي التي يحرز فيها فريق من العاصمة موسكو لقب الدوري بعد سبارتاك (2016-2017) وسسكا (2015-2016).