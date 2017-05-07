سبارتاك موسكو يتوج بلقب الدوري الروسي

وكان زينيت ثالث الترتيب في حاجة للفوز ليبقي على آماله في اللحاق بمنافسه سبارتاك، أنجح الفرق في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي سابقاً، ولكن تبددت آماله عندما سجل أبلاي مبنجي هدفاً لصالح تريك في الدقيقة 65.

وقبل آخر ثلاث جولات يمتلك سبارتاك، في أول موسم كامل تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيمو كاريرا، 63 نقطة متفوقاً بعشر نقاط على تشسكا موسكو و11 نقطة على زينيت.

وأمس السبت لعب سبارتاك وفاز 1-صفر على توم تومسك بفضل ركلة جزاء سجلها الهولندي كينسي بروميس بينما كان فوز تشسكا موسكو 2-صفر على إمكار غير مؤثر.

وفاز سبارتاك بالدوري تسع مرات في أول عشر سنوات بعد انطلاق المسابقة في 1992 لكنه لم يتوج باللقب منذ 2001.

ومنذ ذلك الحين تناوب تشسكا موسكو ولوكوموتيف موسكو وزينيت وروبن كازان على الفوز باللقب.

وعمل كاريرا (53 عاماً) مدرباً مساعداً ومؤقتا في يوفنتوس وبعدها كان مساعدا لمواطنه أنطونيو كونتي في منتخب إيطاليا.

وانضم كاريرا إلى سبارتاك مدرباً مساعداً بعد بطولة أوروبا 2016 وسريعاً ما أصبح الرجل الأول بعدما استقال دميتري ألينشيف في أغسطس بـ2016.