الإفريقي يحسم موقعة الكلاسيكو أمام الصفاقسي
تمكن النادي الإفريقي من كسب موقعة الكلاسيكو أمام ضيفه النادي الصفاقسي 2-1 اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات مجموعة التتويج.
ويدين الإفريقي بفوزه لمهاجمه الدولي الزيمبابوي ماتيو روزيكي (83 من ركلة جزاء و92) فيما سجل الدولي النيجيري كينغسلاي سوكاري (51) هدف الصفاقسي.
وفي باقي مواجهات مجموعة التتويج، انتصر النجم الساحلي على ضيفه اتحاد بن قردان بهدفين سجلهما الجزائري عامر بوعزة (9) ورامي البدوي (20)، وعاد الترجي الرياضي بفوز ثمين من أرض نجم المتلوي بهدفين نظيفين سجلهما فخر الدين بن يوسف (62) وفرجاني ساسي (84).