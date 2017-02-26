الإفريقي يحسم موقعة الكلاسيكو أمام الصفاقسي

ويدين الإفريقي بفوزه لمهاجمه الدولي الزيمبابوي ماتيو روزيكي (83 من ركلة جزاء و92) فيما سجل الدولي النيجيري كينغسلاي سوكاري (51) هدف الصفاقسي.

وفي باقي مواجهات مجموعة التتويج، انتصر النجم الساحلي على ضيفه اتحاد بن قردان بهدفين سجلهما الجزائري عامر بوعزة (9) ورامي البدوي (20)، وعاد الترجي الرياضي بفوز ثمين من أرض نجم المتلوي بهدفين نظيفين سجلهما فخر الدين بن يوسف (62) وفرجاني ساسي (84).