كارابوك سبور يفاجئ بشيكتاش

وسجل هدفي كارابوك سبور إيرمين زيتش ويفين سيليزنيوف في الدقيقتين 50 و73 فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لبشيكتاش الكاميروني فانسون أبو بكر في الدقيقة 88.

ورفع كارابوك سبور رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد بشيكتاش عند 44 نقطة في صدارة الترتيب.

يشار إلى أن هذا الفوز هو الثامن لكارابوك سبور هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لبشيكتاش هذا الموسم مقابل الفوز في 13 مباراة والتعادل في خمس.