غلطة سراي يكتسح بلدية آكهيسار بسداسية

وابتعد فريق تشايكور ريزا سبور خطوة عن دائرة الخطر بجدول الترتيب بفضل فوزه على ضيفه كارابوك سبور 1-صفر.

وفي مباراة أخرى فاز أنطاليا سبور على ضيفه ألانيا سبور 2-1.

وعلى ملعب تورك تيليكوم أنهى غلطة سراي الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف حملت توقيع سميح كايا وبروما(هدفين) وياسين أوزتيكين في الدقائق التاسعة و25 و33 و41.

وفي الشوط الثاني أحرز سيلجوك إنان و سنان غوميس الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 79 و87.

ورفع غلطة سراي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف باشاك شهير الوصيف وبفارق نقطتين خلف بشكتاش المتصدر وتجمد رصيد بلدية آكهيسار سبور عند21 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب "يني ريز شيهير" يدين ريزا سبور بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الكاميروني ليونارد كويوكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة.

ورفع ريزا سبور رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر وتجمد رصيد كارابوك سبور عند 24 نقطة في المركز التاسع.