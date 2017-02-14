غلطة سراي يقيل مدربه الهولندي ريكرينك رسمياً

وجاء قرار إقالة ريكرينك بعد تعرض الفريق لثلاث هزائم خلال خمس مباريات آخرها الهزيمة أمام ضيفه قيصري سبور المتعثر 1-2 أمس الأول الأحد.

ويحتل غلطة سراي المركز الثالث في الدوري التركي بفارق خمس نقاط خلف بشكتاش المتصدر.

وتم تصعيد ريكرينك من منصب منسق قطاع الناشئين لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول في آذار/مارس 2016 وفاز مع غلطة سراي بلقب كأس تركيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الصربي إيغور تودور اللاعب السابق ليوفنتوس الإيطالي المدرب الحالي لكارابوك سبور، هو المرشح لخلافة ريكرينك في تدريب غلطة سراي.