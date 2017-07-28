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Reuters

غلطة سراي يقترب من ضم فيغولي وفرناندو

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واصل غلطة سراي التركي نشاطه الكبير في سوق الانتقالات وبات قريباً من التعاقد مع مهاجم وست هام، الجزائري، سفيان فيغولي ولاعب الوسط البرازيلي فرناندو من مانشستر سيتي الإنكليزي.

وأوضحت قناة التلفزيون "إن تي في سبور" على موقعها الإلكتروني أنّ اللاعبين سيصلان إلى اسطنبول الإثنين على أبعد تقدير للخضوع إلى الفحص الطبي الروتيني قبل الالتحاق بمعسكر تدريبات الفريق في النمسا.

وبلغت قيمة الصفقتين 5,25 مليون يورو لفرناندو و4,5 مليون يورو لفيغولي بحسب المصدر ذاته.

ويواصل النادي التركي تعزيز صفوفه على الرغم من خروجه المبكر من الدور التمهيدي الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على يد فريق أوستيرسوند السويدي الأسبوع الماضي.

وقبل هذا الخروج المذل، كان غلطة سراي عزّز صفوفه على الخصوص بالمهاجم الدولي الفرنسي السابق بافيتيمبي غوميز من سوانسي سيتي الإنكليزي، ولاعب الوسط الدولي المغربي يونس بلهندة من دينامو كييف الأوكراني.

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