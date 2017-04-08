طرابزون 3، بسيكتاش 4

وحقق كل من جينك توسن (4) والكاميروني فانسون أبو بكر (56) والبرازيلي أندرسون تاليسكا (74) والكندي أتيبا هتشنسون (90) رباعية بسيكتاش فيما سجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من أوكاي يوكوشلو (25) والكولومبيان فابيان كاستيو (63) و هوغو رودليغا (65).

وحافظ بسيكتاش على صدارة الدوري برصيد 61 نقطة فيما يأتي طرابزون في المركز الخامس برصيد 44 نقطة.

وفي باقي المواجهات، عاد ألانياسبور بفوز مهم من ديار غازي عنتاب سبور 3-2 وتعادل غينتشلاربيرليغي مع أنطاليا سبور 1-1.