باشاك شهير يعزز صدارته للدوري التركي

وصعد غالطة سراي إلى المركز الثاني بعد فوزه على مضيفه قونيا سبور بهدف دون رد.

وابتعد فريق تشايكور ريزا سبور خطوة مهمة عن دائرة الهبوط بعد فوزه على مضيفه ألانياسبور وفي مباراة أخرى فاز كارابوك سبور على ضيفه بلدية آكهيسار سبور 1-صفر.

وعلى استاد ستين ايمك تقدم محمد باتدال بهدف لباشاك شهير في الدقيقة 24 ثم أضاف ايمري بيلوزوغلو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني أضاف أدين فيسكا الهدف الثالث في الدقيقة 63 ثم سجل ميلادين ستيفانوفيتش لاعب قيصري سبور هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81 قبل أن يختتم سينجيز أوندير الأهداف في الدقيقة 88.

ورفع باشاك شهير رصيده في الصدارة إلى 39 نقطة وتجمد رصيد قيصري عند 12 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وعلى استاد أتاتورك كونيا سجل صبري ساريوغلو هدف الفوز لغالطة سراي في الدقيقة 51.

الفوز رفع رصيد جالطة سراي إلى 36 نقطة في المركز الثاني وتجمد رصيد قونيا سبور عند 24 نقطة في المركز السابع.

وعلى ملعب ألانيا أوبا، يدين تشايكور ريزا سبور بالفضل في هذا الفوز للمهاجم الكاميروني ليونارد كويوكي الذي سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين الثانية و61 وتكفل المدافع العراقي ضرغام اسماعيل بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وسجل البرازيلي فاغنر لوف وجلينور بليه هدفي ألانياسبور في الدقيقتين 71 و90.

ورفع تشايكور ريزا سبور رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطة خلف بلدية آكهيسار صاحب المركز الثاني عشر.