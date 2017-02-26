باشاك شهير يضيق الخناق على بشكتاش في الدوري التركي

ورفع باشاك شهير رصيده في المركز الثاني إلى 46 نقطة ليقلص الفارق الذي يفصله عن المتصدر بشكتاش إلى نقطة واحدة، انتظاراً لانتهاء منافسات المرحلة التي تختتم غداً الاثنين بلقاء بشكتاش مع مضيفه غلطه سراي.

وحسم باشاك شهير المباراة بهدف وحيد سجله مصطفى بيكتيميك بعد ست دقائق فقط من صافرة البداية.

وأنهى باشاك المباراة بعشرة لاعبين فقط حيث طرد ألكسندرو إيبوريانو من صفوف الفريق في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

وأهدر فنربخشه نقطتين بتعادله مع مضيفه غازي عنتاب سبور 1-1، حيث تقدم غازي عنتاب بهدف سجله سيفا يلماز في الدقيقة 11 ثم اكتفى فنربخشه بالرد بهدف أحرزه جيرمان لينز في الدقيقة 23 .

ورفع فناربخشه رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع مقابل 16 نقطة لغازي عنتاب الذي غادر قاع الجدول وصعد إلى المركز السابع عشر قبل الأخير وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وفي وقت سابق اليوم ، تغلب فريق كارابوك سبور على ضيفه جينتشلاربيرليغي 1-صفر.

ويدين كارابوك سبور بفضل كبير في الفوز لمهاجمه الأوكراني يفين سيليزنيوف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 من ضربة جزاء.

ورفع كارابوك رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد رصيد جينتشلاربيرليغي عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.