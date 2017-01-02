بابل يترك ديبورتيفو الأسباني إلى بشيكتاش التركي

ووقع بابل (30 عاماً) اليوم الإثنين على عقد انتقاله لبشكتاش لعامين ونصف العام مقابل حصوله على راتب يبلغ 1.2 مليون يورو بحسب بعض الصحف فيما تبقى من الموسم الحالي و2.1 مليون يورو للموسمين المقبلين.

ويحتل بشيكتاش المركز الثاني في الدوري التركي حالياً بفارق نقطة واحدة خلف باشاك شهير المتصدر.

وقدم بابل أداءً جيداً مع ديبورتيفو في النصف الأول من الموسم الحالي حيث أحرز أربعة أهداف في 11 مباراة خاضها مع الفريق بالدوري الإسباني هذا الموسم.