بطل الدوري البرتغالي أشار على موقعه الرسمي أن الحارس الإسباني الذي سيحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين الأحد القادم، سيستمر في الدفاع عن ألوان النادي لموسم إضافي. ولم يفصح النادي عن أي تفاصيل مالية مترتبة على التجديد، علماً بأن تقارير صحفية ذكرت أن كاسياس وافق على تخفيض راتبه.

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