بنفيكا يعيد فارق النقاط الأربع مع ملاحقه بورتو

وسجّل اليوناني كوستاس ميتروغلو (13) ولويس ميغل ألفونسو (42) الهدفين فارتفع رصيد بنفيكا إلى 38 نقطة مقابل 34 لبورتو الذي لعب مباراته الخميس الماضي وفاز فيها على ماريتيمو بهدفين للجزائري ياسين براهيمي (45) وأندريه سيلفا (67) مقابل هدف للكاميروني دونالد ديرينغ دجوسي (85).

وتقام غداً 5 مباريات في هذه المرحلة التي تختتم الجمعة باللقاءين الختاميين.